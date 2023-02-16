İzmirli gönüllü sokak sanatçıları, depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:11

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 12:14

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çadır kentlerde kalan çocuklar, gönüllü sokak sanatçılarının etkinlikleriyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen gönüllü ekipler arasında yer alan İzmir Sokak Sanatları Atölyesi üyeleri Erdal Çoban, Enes Şahin, Esra Akkuzu ve Hani Sincar, ilk günlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Daha sonra depremzede çocuklar için de harekete geçen grup üyeleri, bölgede AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde etkinlikler düzenliyor.

Çadır kentleri tek tek gezerek yüz boyama, müzikle dans, animasyon gösterileri ile çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenleyen grup üyeleri, depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor.

"ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Sokak Atölyesi Genel Sanat Yönetmeni Erdal Çoban, depremin ardından "çocukları güldürün" sloganıyla harekete geçtiklerini söyledi. Çoban, kente geldiklerinde önce arama kurtarma çalışmalarına katılarak 4 kişinin kurtarılmasına destek verdiklerini, ardından çadır kentlerde kalan çocuklar için harekete geçtiklerini kaydetti.

Depremden fiziksel ve psikolojik olarak en çok çocukların etkilendiğine dikkati çeken Çoban, "Elimizden geldiğince çocukların yaşadığı tramvayı hafifletmeye çalışıyoruz. Bir nebze de olsa onlara depremi unutturmak, olayın vahametinden uzaklaşmalarını sağlamak için çabalıyoruz. Onlarla şarkı söylüyoruz, oyunlar oynuyoruz" diye konuştu.

Çoban, Türk halkının yardımseverliği ve dayanışma ruhuyla bu zor günlerin geride kalacağına inandığını belirterek, Hatay'ın ardından depremin etkilediği diğer illerdeki çadır kentleri de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Çocuklara oyuncaklar, balonlar ve çikolatalar hediye ettiklerini de aktaran Çoban, "Elazığ ve İzmir depremlerinde aynı görevi üstlenmiştik. Çocukların gülümsemesi bizim için çok değerli. Sanatın dört duvar arasında değil açık alanlarda yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ülkenin neresinde çocukların zor duruma düştüğü bir felaket varsa oraya koşuyoruz." ifadelerini kullandı.