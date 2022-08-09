İzmirli iş insanlarından ‘İzmir Tarihi Çarşı’ya UNESCO desteği

09 Ağustos 2022 Salı, 11:59

İzmir’in önde gelen iş dünyası kurumlarını bünyesinde bulunduran ve sekretaryasını Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın gerçekleştirdiği İzmir Başkanlar Kurulu, İzmir Tarihi Çarşı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almasına tam destek vereceklerini açıkladı.

İzmir Başkanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili sürecin yakından takip edildiği ve Kemeraltı ve Tarihi Alan'ın Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi sonrasında da bu alanın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gereken her türlü katkıya hazır oldukları belirtildi.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası, İzmir Esnaf Odaları Birliği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Federasyonu, İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği, Genç İş İnsanları Derneği, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Güçbirliği Holding’in imzaladığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İzmir’in Efes ve Bergama'dan sonra 3. kez UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil olması amacıyla “İzmir Tarihi Liman Kenti” dosyası 14 Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenmiştir. Geçici listeye eklenmesinin akabinde sürece dair Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanmasına ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile 05.05.2020 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. İşbu protokol kapsamında oluşturulan İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı önderliğinde hazırlanan Alan Yönetim Planı 29 Haziran 2022 tarihinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun tüm üyelerinin olumlu görüş vermesi üzerine oybirliği ile kabul edilmiş, eş zamanlı olarak hazırlanan UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası ise 8 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

İşbu yazılı beyan ile İzmir Başkanlar Kurulu üyeleri olarak; bağlı olduğumuz tüm kuruluşların ekte yer alan, adaylık başvuru dosyası hazırlık sürecinde yereldeki kurumlar olarak ortak hareket ettiğimiz UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası’nın; İzmir kültür mirasının korunması ve yaşatılması için önemli değerde, bütünleştirici bir proje olduğunu, Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi sonrasında söz konusu alanın korunarak yaşatılan, yaşatılarak geleceğe aktarılan bir dünya miras alanı olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğimizi beyan ve taahhüt ederiz."