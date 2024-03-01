İzmirli kadınlar katledilen kadınlar için sokağa indi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:43

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:43

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 24 saatte 8 kadının erkekler tarafından öldürülmesi üzerine açıklama yaptı.

İzmir Kadın Meclisi temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “Bir savaş ortamında herhangi bir bina bombalanıp 8 kadın öldürülmüş olsaydı belki de bütün dünya ayaktaydı” dedi.

Türkan Saylan Kongre Merkezi önünde bir araya gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, üyelerine CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de destek verdi. Platform adına açıklama yapan İzmir Kadın Meclisi Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “Bir savaş ortamında herhangi bir bina bombalanıp 8 kadın öldürülmüş olsaydı belki de bütün dünya ayaktaydı. 8 kadın 2 günde öldürüldü. Bu katiller bu cesareti kimden alıyor? Bu katiller bu cesareti her gün bu ülkede kadınlar öldürülürken İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlardan, 6284’ü tartışmaya açanlardan alıyor. Yargıdaki hukuksuzluk onlara bu cesareti veriyor, caydırıcı olmayan politikalar veriyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, biz kadınlar daha ne yapalım?” ifadelerini kullandı.

Osmanoğulları, “Öldürülen 8 kadın arkadaşımızın da hesabını soracağız, medeni kanuna dokundurtmayacağız, laikliğe dokundurtmayacağız, kadın düşmanlarını sileceğiz, kadın düşmanlarından hesap soracağız” diye konuştu.

CHP’Lİ GÖKÇEN’DEN AKP’Lİ DAĞ'A SORU

CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın, ‘Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz’ sözlerini eleştirerek “İzmir’in göbeğinden sesleniyoruz, İzmirliler kadınıyla ve erkeğiyle bu cinayetlerin karşısında sapasağlam dururlar. İzmir’de, bu seçim sürecinde propaganda için alkollü mekanlarda fotoğraf çekenlere sormak istiyoruz, ‘8 kadın bu ülkede öldürülürken İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısında yok edilirken siz neredeydiniz?’ İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmadığınız sürece kadın cinayetlerinin verisini bile tutmuyorsunuz. Bugün İzmirli kadınların karşısına geçip, ‘Yaşam tarzınıza müdahale etmeyeceğiz’ diyenler dün neredeydi?” diye tepki gösterdi.