İzmirli kadınlar katledilen kadınlar için sokağa indi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 24 saatte 8 kadının erkekler tarafından öldürülmesine İzmir’de tepki gösterdi. Eyleme katılan CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ’a seslenerek, “Bugün İzmirli kadınların karşısına geçip, ‘Yaşam tarzınıza müdahale etmeyeceğiz’ diyenler 8 kadın bu ülkede öldürülürken İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısında yok edilirken siz neredeydiniz?” diye sordu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:43
İzmirli kadınlar katledilen kadınlar için sokağa indi
Abone Ol google-news

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 24 saatte 8 kadının erkekler tarafından öldürülmesi üzerine açıklama yaptı. 

İzmir Kadın Meclisi temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “Bir savaş ortamında herhangi bir bina bombalanıp 8 kadın öldürülmüş olsaydı belki de bütün dünya ayaktaydı” dedi.

Türkan Saylan Kongre Merkezi önünde bir araya gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, üyelerine CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de destek verdi. Platform adına açıklama yapan İzmir Kadın Meclisi Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “Bir savaş ortamında herhangi bir bina bombalanıp 8 kadın öldürülmüş olsaydı belki de bütün dünya ayaktaydı. 8 kadın 2 günde öldürüldü. Bu katiller bu cesareti kimden alıyor? Bu katiller bu cesareti her gün bu ülkede kadınlar öldürülürken İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlardan, 6284’ü tartışmaya açanlardan alıyor. Yargıdaki hukuksuzluk onlara bu cesareti veriyor, caydırıcı olmayan politikalar veriyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, biz kadınlar daha ne yapalım?” ifadelerini kullandı.

Osmanoğulları, “Öldürülen 8 kadın arkadaşımızın da hesabını soracağız, medeni kanuna dokundurtmayacağız, laikliğe dokundurtmayacağız, kadın düşmanlarını sileceğiz, kadın düşmanlarından hesap soracağız” diye konuştu.

CHP’Lİ GÖKÇEN’DEN AKP’Lİ DAĞ'A SORU

CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın, ‘Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz’ sözlerini eleştirerek “İzmir’in göbeğinden sesleniyoruz, İzmirliler kadınıyla ve erkeğiyle bu cinayetlerin karşısında sapasağlam dururlar. İzmir’de, bu seçim sürecinde propaganda için alkollü mekanlarda fotoğraf çekenlere sormak istiyoruz, ‘8 kadın bu ülkede öldürülürken İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısında yok edilirken siz neredeydiniz?’ İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmadığınız sürece kadın cinayetlerinin verisini bile tutmuyorsunuz. Bugün İzmirli kadınların karşısına geçip, ‘Yaşam tarzınıza müdahale etmeyeceğiz’ diyenler dün neredeydi?” diye tepki gösterdi.


İzmir haberleri Gökçe Gökçen haberleri Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu haberleri kadın cinayetleri haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu
Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi!

Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi!
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu
'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'

'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
Yandaş şirketten çarpıcı anket sonucu: İmamoğlu mu Kurum mu?

Yandaş şirketten çarpıcı anket sonucu: İmamoğlu mu Kurum mu?
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu