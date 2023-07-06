İzmirli markalı ürünler New York’ta

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:20

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 100 yerli üretim olan “İzmirli” markalı ürünler Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen Fancy Food Show Fuarı'nda tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İzTarım A.Ş. tarafından çiftçilerden alınarak işlenen ürünler, gastronomi sektörünün dünya profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Fuarda tanıtılan ürünlerin arasında, karakılçık buğdayından elde edilen un ve makarnalar ile doğal mera koşullarında yetiştirilen koyun ve keçilerin sütlerinden elde edilen İzmirli peynirleri de yer aldı. Fancy Food Show Fuarı'ndaki İzmirli standında ziyaretçilere tattırılan İzmirli ürünlerinin lezzeti ve doğallığı takdir topladı.

“İZMİRLİ DÜNYA PAZARINDA YERİNİ ALACAK”

Fancy Food Show Fuarı'nda gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim bir hayalimiz vardı; bu topraklarda kaderine terkedilen çiftçiyi yeniden üretimle buluşturup hepsini birer ihracatçı haline getirmek. İzmirli markasının, geçen Eylül ayında düzenlediğimiz Terra Madre Anadolu Fuarı’nda ilk kez tanıtımını yapmıştık. Daha üzerinden bir yıl geçmeden New York’ta müthiş bir ilgiyle karşılaştık. Şimdi artık gönül rahatlığıyla bir kere daha söyleyebilirim ki, İzmirli ürünleri çok yakında Kanada'dan başlayarak dünya pazarında yerini alacak; İzmirli üretici ise doğduğu yerde doyacak" ifadelerini kullandı.

“KANADA VE ABD PAZARINDA YERİNİ ALACAK”

New York’taki fuara katılarak ürünlerin dünyaya sunumunu yapan İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, Fancy Food Show’un verimli geçtiğini söyledi. İzmirli markasının gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Murat Onkardeşler, “İzmirli markası, küçük üreticilerin emeğine katma değer kazandırıyor. Fuarda yer alan ürünlerimizin hepsi sürdürülebilir tarım modeli ile üretilen ürünler. Meralardan, tarlalardan başlayan serüvenimizin bu noktaya ulaşması bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

İzmirli markasının küçük üreticiyi ihracatçı haline getirme hedefine de yaklaştıklarını ifade eden Onkardeşler, “Karakılçık buğdayından üretilen makarnalarımız Kanada ve ABD pazarında yerini alacak. Meralarda otlatılan keçi, koyun ve manda sütlerinden üretilen İzmirli ürünlerimizin de yurt dışı pazarlarında yer alması için güzel bağlantılar kurduk. Markamızın yurt içi ve yurt dışında tanıtım ve pazar ağı oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.