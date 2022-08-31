İzmirliler 30 Ağustos’u Zeynep Bastık konseriyle kutladı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:39

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Büyük Taarruz’un başarıya ulaştığı 30 Ağustos’ta kutlanan Zafer Bayramı coşkulu geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sabah saatlerinde başlayan Zafer Bayramı kutlamaları Kültürpark’taki Zeynep Bastık konseriyle sona erdi. Çim alandaki ücretsiz konsere İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Hayranları hep bir ağızdan sanatçının şarkılarını söyledi.

30 AĞUSTOS RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

Diğer yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Balçova Termal Otel'deki 30 Ağustos resepsiyonuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki şanlı ordumuz, aziz milletimiz ile omuz omuz verip, her türlü zorluğu aşarak kazandığı zaferin yüzüncü yılı kutlu olsun” dedi.



