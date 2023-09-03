İzmirliler Filenin Sultanları için Gündoğdu’da tek yürek olacak

Yayınlanma: 03.09.2023 - 14:28

Güncelleme: 03.09.2023 - 14:35

Konak Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu akşam Sırbistan’la oynayacağı final maçı için Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda dev ekran kurdu. Tüm İzmirlileri final heyecanını hep birlikte yaşamak için Gündoğdu Meydanı’na davet eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “A Milli Kadın Voleybol Takımımız bize gurur yaşatmaya devam ediyor. Bugün şampiyonluk kupasını kaldırmak için filenin önünde olacaklar. Bu tarihi maçı hep birlikte, tek yürek olarak izlemek için Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda dev ekran kurduk. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı desteklemek, bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi bu akşam Gündoğdu Meydanı’na davet ediyorum” dedi.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU HEP BİRLİKTE YAŞANACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Sırbistan ile oynayacağı final maçı 3 Eylül Pazar (bugün) tarihinde 21.00’de başlayacak. İzmirliler final maçını Konak Belediyesi’nin Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kurduğu dev ekranda hep birlikte izleyecek, şampiyonluk için tek yürek olacak.

FUAR'DA DA SAHNE KURULACAK

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da çeşitli stantlarda mücadelenin canlı yayınlanacağını duyurdu. Soyer sosyal medya hesabından "Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu final maçı heyecanına, İzmir Fuarı'ndan ortak olacağız! Maçı dev ekranlardan izliyoruz. Genclik alanı / Ahşap sahne / Uzun havuz / Bilgi Yarışması Sahnesi / İzmir Büyükşehir Stand Sahnesi. Haydi kızlar, dualarımız ve yüreğimiz sizinle" diyerek yurttaşları bu heyecana davet etti.