İzmirliler kara kara düşünüyor! Yeni plan resmen açıklandı: 3 günde bir uygulanacak

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya başladı. Daha önce kent genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos arasında 5 bölgede uygulanan planlı su kesintisinin süresi, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), kentte uygulanacak planlı su kesintisine dair detayları aktardı.

3 GÜNDE BİR YAPILACAK

Buna göre İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanacak olan kesinti 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığını belirten İZSU, 3 ayrı bölgede 23.00-05.00 saatlerinde kesinti yapılacağını açıkladı.