İzmirspor'un yazgısı, amatörün sancısı

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:06

Bugünler amatörlerin değişik duygular yaşadığı günler. Kimi seviniyor, kimi üzülüyor. Elbet biri kazanacak, diğeri kaybedecek. Ancak bunun hakça bir düzen içinde olması gerek değil mi?

İzmirspor üzerinden yürüyelim. Tam 12 yıl oldu. Amatörden çıkmak için çırpınıp duruyor. Cumhuriyetle yaşıt, seneye dalya diyecek, 100 yaşına basacak, köklü bir kulüp. Türkiye'ye alt yapı modelini enjekte etmekte öncü olmuş. Profesyonel ligde ilk golün altında İzmirsporlu Özcan Altuğ'un imzası var. Her şeyden öte üçüncü büyük kentin adını taşıyor.

Bu yıl da şampiyonluk için kollar sıvandı. Transferler yapıldı, Süper Lig deneyimli futbolcular alındı. Güçlü bir kadro oluşturuldu. Bir kaç ay öncesine dek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren top class teknik adamlardan Levent Eriş, kendi yetiştiği renklere bir katkı sağlayabilmek üzere BAL'a döndü, görev başına geçti.

Lacivert beyazlılar koca sezon boyunca 16 maçta sadece 3 kez yenildi, 2 kez de berabere kaldı, 35 puan topladı. Son haftaki boşvermişliği, çöküntüyü saymazsan aslında iki maç kaybetti. Nefes nefese bir yarışa girdiği Aliağa ve Çiğli'ye deplasmanda bir ve iki golle yenildi.

Ama şimdi Süper Amatör'e dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı hüzünlü plağı 12 yıldan sonra yeniden döndürecek, yıkılan umutları tazelemeye çalışacak, yeni baştan kadro kuracak. İşin acı yanı kora kor mücadele verdiği Çiğli Belediyespor'un 3.Lig'e çıkması için duacı olacak. Çiğli çıkacak ki, İzmirspor'da SAL'dan gelen takımla play - out oynayacak. Bir maçta kaderini çizerek, kümede kalmaya çalışacak.

İzmirspor bu örneklerden sadece bir tanesi... Yıllardır bu garip statü Demokles'in Kılıcı gibi Bölgesel Amatör Lig'in tepesinde bekliyor. Bu gayya kuyusuna yuvarlanan, yılların köklü kulüpleri, çalışıp didinip topladıkları onca puan, gittikleri deplasmanlar, oluşturulan kadrolar, bu mücadeleye omuz veren usta teknik adamlar hiçe sayılıp, biraz daha bataklığın derinlerine itiliveriyor.

Neymiş efendim, "BAL'da takım birikmeyecekmiş." Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa... Belki Ümraniye, Eyüp, İstanbulspor'dan biri ya da ikisi gelecek. Lig neredeyse İstanbul Yöresel Ligi olacak. O zaman birikim olmuyor. İş BAL'a gelince takım birikmesin.

Sanki BAL takımları uzaydan geldi. Neden adam gibi ilk sırayı alan çıkmaz? Ya da doğru dürüst, diğer liglerdeki gibi, play off oynatılmaz, efendi gibi son sıradakiler düşmez? Yıllardır neden inatla bu ucube sistem uygulanıyor?

Adı üzerinde Bölgesel Amatör Lig... Bölgesel bir gruplandırma yapmak, bir ara lig, 4.lig oluşturmak o kadar zor mu?

Garip sistem sadece düşmeyi değil çıkmayı da garip bir bir sürece bağlamış.

BAL'ın 9 bölgeye ayrıldığı ligde, İzmir'i Çiğli Belediyespor final maçlarında temsil edecek. Rakipleri Afyon'dan Belediye Bolvadin Termalspor ve Aydın'dan Efeler 09... Maçların Denizli, Manisa dururken, Burdur'a alınması taraftara yöneticiye eziyet. Hadi onu geçelim.

İşi garibi final statüsü. Tek devreli lig usülüne göre takımlar 1-2 ve Bay takım olarak (3) diye numaralandırılıyor. Fikstür çekiliyor. İlk maç (B.Bolvadin Termal - Çiğli B.) berabere biterse fikstür (2.GÜN: Efeler 09 - B.Bolvadin Termal - 3.GÜN: Çiğli B.- Efeler 09) geçerli oluyor. Yoksa ilk maçın (1-2) mağlubu ikinci gün bay takımla (3) oynuyor. Son gün de ilk maçın galibi 3 numara ile oynuyor. Uzatma yok. Puan sıralamasında bir takım üstün gelirse yine sorun yok.

Ama eşitlik hali "zurnanın zırt" dediği yer.

Eğer üç takım ya da iki takım eşitse 3.Lig'e çıkacak takımı penaltı atışları belli ediyor. İki takım saha da maç yaparken, diğeri tribünde formalarıyla bekleyecek. Maçın sonunda sahaya inecek, üç takım arasında penaltı turnuvası yapılacak.

"Allah akıl fikir versin" demekten başka insanın diyecek bir sözü kalmıyor.

Ya işte böyle. Yukarıda "filler tepişirken" altta "çimenler eziliyor.

Türk Futbolu'nun futbolcu kaynağı olması gereken, Anadolu'nun futbol nefesi, 100 yıllık kulüplerin umudu Bölgesel Amatör Lig bu garip statülerle yönetiliyor. Sonra da futbolumuzda gelişme bekleniyor.

Bu arada İnegöl'de mücadele edecek Ege'nin diğer temsilcileri yılların takımı Ayvalıkgücü Belediyespor'a bir zamanlar Süper Lig'in kapısından dönen Tavşanlı Linyit'e başarılar dileyelim. Rakipleri bir başka köklü kulüp Tekirdağspor.