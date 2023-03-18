İzmit Körfezi kahverengiye büründü

Kocaeli’de yağan yağmurun ardından dereden akan çamur sebebiyle deniz iki renge büründü. Mavi ve kahverengi olan İzmit Körfezi havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:09
İzmit Körfezi kahverengiye büründü
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İzmit Körfezi, yağan yağmurun ardından dereden akan çamur sebebiyle iki renk oldu. Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti olarak bilinen ve belirli aylarda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan bölge havadan görüntülendi.

Denizin bir bölümü mavi, bir bölümü ise kahverengi gözlemlendi.


İzmit Körfezi

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