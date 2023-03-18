İzmit Körfezi kahverengiye büründü

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:09

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 18:35

İzmit Körfezi, yağan yağmurun ardından dereden akan çamur sebebiyle iki renk oldu. Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti olarak bilinen ve belirli aylarda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan bölge havadan görüntülendi.

Denizin bir bölümü mavi, bir bölümü ise kahverengi gözlemlendi.