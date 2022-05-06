İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. TÜBİTAK, denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim uydudan da görüntülendi.
Körfezin turkuaz rengini almasıyla TÜBİTAK, renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.
Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü.
Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı. Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.
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