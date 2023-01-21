İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.

AA
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 20:41
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi
Abone Ol google-news

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.

Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.

Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.


gemi İzmit Körfezi

En Çok Okunan Haberler