İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

İzmit Körfezi üzerinde, deniz uçağıyla yapılan denetimler sırasında, suyu kirlettiği belirlenen gemiye yönelik 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi.

DHA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:29
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yaptığı denetimlerde, geminin suya petrol türevi atıklarını bıraktığı belirlendi. Kirlilik havadan drone ile görüntülendi.

NUMUNE ALINDI

Ekipler, İzmit açıklarındaki gemiden numuneler alarak, Komorlar bandıralı kuru yük gemisine 4 milyon 176 bin lira ceza kesti. Kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlatıldı.


İzmit Körfezi İzmit gemi

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