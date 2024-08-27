İzmit'te çöp döküm sahasında yangın paniği: 3 saatte söndürüldü!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp döküm sahasında çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.
Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelme başlatıldı.
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