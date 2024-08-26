Zonguldak'ta orman yangını!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:39

Güncelleme: 26.08.2024 - 15:39

Devrek ilçesi Halilbeyoğlu Köyü Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Bölgede yaşayan yurttaşlar, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahaleye başladı.

Söndürme çalışmaları sürüyor.