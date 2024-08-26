Ümraniye’de fabrikada yangın çıktı: 100 işçi tahliye edildi
İstanbul Ümraniye’de hidrolik silindir üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada çalışan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.
Olay, İstanbul’un Ümraniye İlçesi Dudullu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre, hidrolik silindir üretimi yapan birişyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üretim merkezinin iç kısımlarındaki yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.
İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
Fabrikada çalışan yaklaşık 100 işçi tahliye edildi. İşyerinde maddi hasarın meydana geldiği yangın nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.
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