İzmit'te sokakta 25 günlük bir bebek bulundu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 25 günlük bebek sokakta terk edilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf: Arşiv
İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak’tan saat 10.30 sıralarında geçen bir yurttaş, terk edilmiş bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği teslim alarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Henüz 25 günlük olduğu öğrenilen bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu belirtildi.
Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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