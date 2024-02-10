İzne gelen asker kazada ağır yaralandı

Askerlik yaparken izinli olarak memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen M.K. (21) geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:55
Abone Ol google-news

Kaza, sabah saatlerinde Başağaç Mahallesi Beypazarı-Başağaç yolunda meydana geldi.

Beypazarı yönüne giden M.K. yönetimindeki 06 CBD 226 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada araç hurdaya dönerken sürücü M.K. ağır yaralandı. M.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

M.K.'nin askerlik yaptığı ve izinli olarak memleketinde bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


askerlik haberleri Asker haberleri kaza haberleri otomobil haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!