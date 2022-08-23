İznik Gölü’ndeki yangın söndürüldü
İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi’nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangında 7 dönümlük sazlık alan kül oldu.
İznik Gölü’ndeki yangına Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor.
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