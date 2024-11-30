İznik’te tarihi mezarlıklar bakımsızlık nedeniyle harap durumda

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 30.11.2024 - 11:43

Bursa'nın İznik ilçesinde, dört medeniyete başkentlik yapmış bu tarihi bölgenin mezarlıkları bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye dönmüş durumda. Şeyh Kubbiddin Camii’ne ait olduğu düşünülen tarihi mezarlık, ilgisizlik ve çevresel etkenler nedeniyle görenlerin yüreğini sızlatıyor. Turizmciler, bu üzücü manzara karşısında harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor.

TARİHİ MEZARLIK YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Uzun yıllardır halk arasında "tarihi mezarlık" olarak bilinen alandaki mezar taşlarının birçoğunun kaybolduğu, kabirlerin büyük ölçüde tahrip olduğu gözlemlendi. Mezar taşlarındaki yazıtlar ve süslemeler, geçmişe ışık tutabilecek değerli bilgiler barındırıyor. Ancak bakımsızlık nedeniyle bu önemli detaylar hızla yok oluyor.

Toprağı çekilen kabirlerin yerden bir metre yüksekte duran taşları dikkat çekerken, mezarlık alanının hem görsel hem de tarihi açıdan kötü bir duruma geldiği ifade ediliyor.

"BÖLGENİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERİNE ZARAR VERİYOR"

Bölgede turizm işletmeciliği yapan Ali Karaman, mezarlıkların içinde bulunduğu durumun hem tarihi değerlere hem de turistik cazibeye zarar verdiğini belirtti. Karaman, şunları söyledi:

“Tarihi bir caminin yanında böyle bir görüntü olması kötü bir izlenim bırakıyor. Yerli ve yabancı turistler buraya geldiklerinde bizlere serzenişte bulunuyorlar. Bu durum biz turizmcileri de çok üzüyor. Mezarlıkların bir an önce toparlanması ve koruma altına alınması gerekiyor. Ayrıca burada kimlerin yattığının belirlenmesi de çok önemli. İnsanlar buraya geldiklerinde bu mezarların tarihteki değerini öğrenmek istiyor.”

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI İÇİN GİRİŞİM ÇAĞRISI

Tarihi mezarlıkların korunması ve restore edilmesi için acilen bir çalışma başlatılması gerektiği ifade ediliyor. Bu adım, sadece bölgenin tarihine sahip çıkmakla kalmayıp, kültürel mirasın korunması adına da büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, bu tür alanların düzenli bakım ve onarımla yeniden eski görkemine kavuşturulabileceğini, ayrıca turistik cazibesinin artırılabileceğini belirtiyor.