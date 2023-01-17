İZSİAD'dan beslenme çantaları için 300 bin TL'lik destek

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:26

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:26

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda başlattığı beslenme çantası projesine, İzmir’in iş insanları katkıda bulundu. Her ay eğitime destek için düzenli olarak bir araya gelen İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) dayanışma gecesinde 46 üyesinden yaklaşık 300 bin TL’lik yardım topladı. Yardımlar 500 çocuğun beslenme çantasını dolduracak.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt’un ev sahipliğinde düzenlenen dayanışma gecesine, Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir milletvekili Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İzmirli sanayiciler katıldı.

“İNSANIN VİCDANININ DERİNLİĞİ AKLININ DERİNLİĞİ KADARDIR”

Gecede, beslenme çantası projesine destek olan iş insanlarına zeytin fidanı hediye eden Başkan Soyer, “Dört yıldır görev yapıyoruz. Bu dört yılda üst üste birçok felaket, birçok siyasal ve ekonomik kriz yaşadık. Ama tüm bu süreçlerde İZSİAD ilk yanımızda olanlardı. O yüzden hepinize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İZSİAD’ın başlattığı destekleri görenler, o kervana katılmak mecburiyetinde kaldı. Schopenhauer’in dediği gibi; ‘İnsanın vicdanının derinliği, aklının derinliği kadardır’ Aklı ve vicdanıyla bana umut olan her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYIR KURUMU GİBİ ÇALIŞIYOR”

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Tunç Başkan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoksulluğun giderek arttığı bu dönemde tam bir hayır kurumu gibi çalışıyor. Dar gelirli öğrencilere, mahallelere destekler veriyor. Biz bu destekleri, depremde çok iyi bir şekilde gördük, veresiye defterlerinin yakılmasında çok iyi bir şekilde gördük, öğrencilerin yurt sorunlarında çok iyi bir şekilde gördük” şeklinde konuştu.

BESLENME ÇANTALARI BOŞ, ÇOCUKLAR AÇ KALMASIN

Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan etkilenen öğrencilerin beslenme sorunu yaşamaması için harekete geçen Başkan Soyer, yeni yılla birlikte beslenme çantası desteklerini başlattı. Projeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-14 yaş arası, en az 50 bin ilk ve ortaokul öğrencisinin beslenme çantalarını kuru yemiş ve taze meyve ile doldurmaya başladı. Gıda desteğiyle, dar gelirli ailelerin okul çağındaki çocukların beslenmelerine katkı sağlanmış olacak.