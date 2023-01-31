İztuzu açıklarında ölü caretta caretta bulundu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:55

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:58

Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi (ORSU) Başkanı Özay Akdoğan, İztuzu açıklarında ölü caretta caretta buldu. 80 santimetre boyunda, 42 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası, kement haline getirilen halatla tekneye çıkarıldı.

ÖN KOL ALTINA OLTA İĞNESİ SAPLANMIŞ

35 yaşında olduğu değerlendirilen caretta carettanın, hayalet ağa takılıp, suda boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Deniz kaplumbağasının ön kol altına saplanmış olta iğnesi olduğu da belirlendi.

Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirildi.

Ölü deniz kaplumbağasını teslim alan DEKAMER gönüllüsü Erol Çalık, hayalet ağların caretta carettalar için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, bu konuda ORSU ile yürütecekleri proje kapsamında ağları dalgıçlarla tespit edip, toplayacaklarını söyledi. Çalık, ağları çöpe atmayarak farklı sektörlerde geri dönüşümde değerlendireceklerini de belirtti.

"NEFES ALAMAYINCA CAN VERMIŞ"

Ölü deniz kaplumbağasını bulan ORSU Başkanı Akdoğan ise "Hayalet ağlar, deniz canlılarının en büyük düşmanı. 'Bırakma' diye tabir edilen oltanın iğnesi bu hayvanın ön koluna saplanmış. Büyük ihtimalle kurtulmaya çalışırken de suda bırakılmış hayalet ağa takılmış. Deniz kaplumbağaları akciğer ile solunum yaptıklarından dolayı nefes almak için yüzeye çıkmaları gerekiyor. Aktivite seviyelerine bağlı olarak birkaç saat boyunca nefeslerini tutabilirler ancak ortalama dalışları 15-30 dakika arasında değişir. Muhtemelen ağa takıldığı için yüzeye çıkıp, nefes alamayınca can vermiş. Keşke daha önce fark edebilseydik, belki kurtarabilirdik" dedi.