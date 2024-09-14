Jahrein'in avukatından ilginç iddia: Başı yeterince eğik olmadığı için tekrar yürütüldü

Yayınlanma: 14.09.2024 - 15:30

Güncelleme: 14.09.2024 - 15:30

Gözaltına alındıktan sonra dün hakkında tutuklama kararı verilen 'Jahrein' takma adlı yayıncı Ahmet Sonuç avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, Sonuç'un polisler tarafından götürülürken başı yeterince eğik olmadığı için tekrar aynı yerden yürütüldüğünü öne sürdü.

Mumcuoğlu "İyi tespit etmişsiniz, aynı koridorda 'başı yeterince eğik olmadığı' için tekrar yürütüldü" iddiasında bulundu.

ÇOCUĞA YÖNELİK İNCELEME TAMAMLANDI

Mumcuoğlu'nu açıklaması şöyle:

''Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma günü itibariyle tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir. Yaşananların hukuki bir izahatı yoktur. Tutukluluğunu gerektirir hiçbir durum bulunmamaktadır. İşin en acısı kararın ardından Aile Bakanlığı’nın inceleme yapması için devreye sokulmasıdır. Müvekkilin bir yaşındaki oğlunun başında hayatını oğluna adamış annesi bulunmaktadır, şu açıklamayı yapmak dahi insanın kanına dokunmaktadır.

"DERHAL İCABET ETTİ"

Evinde bulunmadığı için kolluk tarafından telefonla aranan müvekkilim emniyete birkaç dakika içinde kendisi gitmiştir, bu güne kadar her emniyet davetine derhal icabet etmiştir. Milyonlarca insanın halen erişebileceği biri iki, diğeri üç yıl öncesine ait iki video kesitinin gizlenebileceği gerekçesiyle tutuklama kararı verilmesini vicdanınıza bırakıyoruz. Müvekkilim, Türk vatandaşlığı yanında AB pasaportu sahibi olmasına karşın ülkesine kesin dönüş yaparak işini ve yuvasını ülkesinde kurmuştur. Kaçacağı yönünde tutuklama gerekçesi kurulması hakkaniyetli değildir.

Adil bir yargılama olmadan, tutuklanmasına daha en baştan karar verilerek bir yargılama yapılıyormuş gibi gösterildiği herkesçe malumdur. Bunun bir maksadı müvekkilim üzerinden internette içerik üretenlere ve yayıncılara gözdağı verilmesidir. Müvekkilim ibret edilerek belirli güç sahiplerinin hoşuna gitmeyeceği konuşmaları yapanların başına ne tür işler geleceği gösterilmeye çabalanmaktadır. Haksız gözaltı ve tutuklamalarla, medyaya servis edilmesi için ters kelepçe ve enseye bastırma fotoğraflarıyla benzer şekilde sindirilmeye çabalanan vatandaşlar akla gelebilecektir.

"HERKESİN ZORUNA GİDECEK BİR KÖTÜLÜK"

Müvekkilim haksız gözaltı ve tutuklamanın yanında bir itibar suikastıyla da karşı karşıyadır. Başka bir şüphelinin ifadeleri, bazı haber organları tarafından müvekkilimin fotoğraflarıyla verilmiştir. Emniyet, ısrarla müvekkilimi başka bir şüpheli ile aynı kadraja almakta, konuşmalarının benzer olduğu yönünde açıklamalar yapmaktadır. Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcıdır. Müvekkilimin çocukların korunmasına ilişkin gösterdiği hassasiyet ve bu hassasiyeti nedeniyle getirilen bazı kısıtlamaları haklı bulmasından ötürü gördüğü tepki bilinmektedir. Bütün bunların üzerine bir de evladı üzerinden inceleme yapılması onurlu her insanın zoruna gidecek kötülüktedir. Bu kirli itibarsızlaştırma çalışmalarına karşı duracak en büyük güç, sosyal medyada göstereceğiniz tepkidir.

"SESSİZ KALMAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ"

Cezaevinde ziyaret ettiğim müvekkilim güçlü durmaktadır. Kendisine destek gösterip uğradığı haksızlığa tepki gösterenleri gücüm yettiğince tek tek ilettim, teker teker teşekkür etti. Özellikle geçmişte husumet yaşamasına rağmen sessiz kalmayanlara ayrıca teşekkürlerini iletti. Sevenleri müsterih olsun. Serbest kalacağı ve ailesine kavuşacağı günü beklemektedir.''