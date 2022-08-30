Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum'da
Jamaikalı milyarder Michael Lee Chin’e ait olduğu belirtilen süper lüks yat Ahpo, Muğla’nın Bodrum ilçesine açıklarına demirledi. Yat, dans pisti, güzellik salonu, sinema salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, beach club ve spor salonu gibi imkanlar sunuyor. Süper lüks yatta ayrıca helikopter pisti de bulunuyor.
Geçen yıl Almanya’da inşa edilen 115 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki süper lüks yat, Bodrum Kalesi açıklarında demirledi. 300 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen yat, ihtişamıyla dikkat çekti. Yata bakan bir daha baktı.
HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR
Dünyadaki en büyük süper yatlar arasında 47’nci sırada yer alan Ahpo’nun 71 yaşındaki Jamaikalı milyarder Michael Lee Chin’e ait olduğu öğrenildi. Forbes dergisine göre 1 milyar 700 milyon dolar net serveti bulunan Jamaikalı milyarderin yatta olup olmadığı bilinmiyor.
Üstyapısı ve gövdesi çelik ve alüminyumdan üretilen Ahpo, 7 kabinde 14 misafiri ağırlıyor. Yat, dans pisti, güzellik salonu, sinema salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, beach club ve spor salonu gibi imkanlar sunuyor. Süper lüks yatta ayrıca helikopter pisti de bulunuyor.
Süper lüks yatı Ahpo’nun Bodrum’da ne kadar kalacağı bilinmiyor.
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