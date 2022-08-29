Bodrum’da toplu zeybek gösterisi düzenlendi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:00

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Turgutreis Atatürk Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Organizasyon kapsamında kırmızı-beyaz kıyafetli 300’den fazla kişi, meydanda toplu olarak zeybek ve harmandalı oynadı. O anlara eşlik eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrumlular Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Etkinlikteki o anlar dronla havadan görüntülendi.