Bodrum’da toplu zeybek gösterisi düzenlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 300’den fazla kişi harmandalı ve zeybek oynadı. O anlar dronla havadan görüntülendi.

DHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:00
Bodrum’da toplu zeybek gösterisi düzenlendi
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Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Turgutreis Atatürk Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Organizasyon kapsamında kırmızı-beyaz kıyafetli 300’den fazla kişi, meydanda toplu olarak zeybek ve harmandalı oynadı. O anlara eşlik eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrumlular Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.  Etkinlikteki o anlar dronla havadan görüntülendi. 


30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı Zeybek Bodrum

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