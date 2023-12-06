Jandarma 14 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
Samsun’da hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’Mala zarar verme, hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık ve ağaç kesme" suçlarından toplam 14 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan A.Y.’nin çalıştığı işyerini tespit etti. Şahsın çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Y. adli kontrol ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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