Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:04

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:06

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay ve astsubay başvuru sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, Jandarma askeri öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

JSGA ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma Genel Komutanlığından JSGA ve JAMYO Öğrenci alımı hakkında duyuru yayımlandı. Başvuruları 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınan Jandarma (JSGA) 770 askeri öğrenci (subay ve astsubay) alımının sonuçları ilan edildi. Jandarma yayımladığı başvuru kılavuzuna göre, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 538 erkek ve 32 kadın Astsubay öğrenci temini yapılacak, Jandarma Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek Subay öğrenci temini yapılacak.

JSGA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla görüntülenebilecek.