Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması: 2 personel açığa alındı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 14:29

Güncelleme: 30.07.2023 - 14:42

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı yöre halkının ve desteğe gelen yurttaşların direnişi 7. günde de sürüyor.

Yurttaşlar direnişte ısrarcı olmaya devam ederken, jandarma da yurttaşları TOMA'larla, biber gazlarıyla ve gözaltılarla sindirmeye çalışıyor.

TANAL VE JANDARMA ARASINDA GERGİNLİK

Direnişe önceki gün CHP’li vekillerden Mahmut Tanal da destek verdi. Tanal bölgede jandarma görevlileriyle tartıştı. Bölgeye gelenlerin kimlik bilgilerinin bir kağıda yazılarak toplanmasına karşı çıkan Tanal, "Bunu yapamazsınız, fişliyorsunuz" dedi.

Jandarma astsubay ise "Buraya gelenlerin sorgusunu yapmak zorundayım. İçeriye girenlerden aranan şahıs var mı yok nereden bileceğim" yanıtını verdi. Bunun ardından Tanal ve jandarma arasında kovalamaca yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, Tanal'ın ismini vermeden "Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Ancak Tanal, videoya da yansıyan sözlerinde, kimlik bilgilerini elinde tutan jandarmaya "Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" demişti.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Son olarak direnişe ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan açıklama geldi.

“Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir” denilen açıklamada, meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bölgeye heyet gönderildiği ifade edildi.

2 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Açıklamada ayrıca, "Milletvekili Mahmut Tanal’ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."