Jandarma, Bakan Uraloğlu'nu tanımadı: 'Ben Ulaştırma Bakanıyım'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:09

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışına giderken dikkat çeken bir an yaşandı. Makam aracını kendisi kullanan Uraloğlu, yol kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Uraloğlu ise, “Yolun açılışını yapacağız, müsaade ederseniz” dedi. Tanınmadığını fark eden Uraloğlu, "Ben ulaştırma bakanıyım" diyerek kendini açıkladı.

Bakan Uraloğlu’nu daha sonra tanıyan jandarma personeli, "Hoş geldiniz Sayın Bakanım" diyerek geçişine izin verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.