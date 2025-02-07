Jandarma, Bakan Uraloğlu'nu tanımadı: 'Ben Ulaştırma Bakanıyım'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yapılan yolun açılışına giderken makam aracını kendisi kullandı. Yol kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından durdurulan Bakan Uraloğlu, "Müsaade ederseniz olun açılışını yapacağız" diyerek geçiş izni istedi.

Jandarma, Bakan Uraloğlu'nu tanımadı: 'Ben Ulaştırma Bakanıyım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışına giderken dikkat çeken bir an yaşandı. Makam aracını kendisi kullanan Uraloğlu, yol kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Uraloğlu ise, “Yolun açılışını yapacağız, müsaade ederseniz” dedi. Tanınmadığını fark eden Uraloğlu, "Ben ulaştırma bakanıyım" diyerek kendini açıkladı. 

Bakan Uraloğlu’nu daha sonra tanıyan jandarma personeli, "Hoş geldiniz Sayın Bakanım" diyerek geçişine izin verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #ulaştırma bakanı #Abdülkadir Uraloğlu #Jandarma

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