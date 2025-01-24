CHP’li Öztunç, Bakan Uraloğlu’na DHMİ'ye ilişkin Sayıştay raporundaki usulsüzlükleri sordu

Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:17

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:17

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’ne ilişkin Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlükleri soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na “Sayıştay denetiminde, bazı havalimanlarında işletmeci firmayla yapılan taşınırlara ilişkin devir teslim listelerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu havalimanları hangileridir? Neden devir teslim listeleri oluşturulmamıştır?” diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’ne ilişkin Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Kamu özel işbirliği kapsamında havalimanlarındaki taşınırların ve varlıkların kiralanması ile ilgili yapılan sözleşmelere şirketlerin uymadığı Sayıştay raporlarına yansıdığını kaydeden Öztunç, "Devlet Hava Meydanları İşletmesinin kiraya verdiği havalimanları için şirketlerle yapılan sözleşmelere uyulup uyulmadığı yönünde denetimler neden yapılmamaktadır?" dedi.

Öztunç, işletmeci firma tarafından işletmede kullanılmak üzere sağlanan ve menkul mal olarak ifade edilen dayanıklı taşınırların kaydının yapılmadığını hatırlatarak, "Dolayısıyla sözleşme gereği kullanım ömrü dolan taşınırların firma tarafından yenilenmesinin takip edilemediği görülmüştür" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA SORULAR

CHP’li Öztunç, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

"Devlet Hava Meydanları İşletmesinin kiraya verdiği havalimanları için şirketlerle yapılan sözleşmelere uyulup uyulmadığı yönünde denetimler neden yapılmamaktadır?

Kiralanan havalimanlarında kullanım ömürleri dolan taşınırların firma tarafından yenilenip yenilenmediği takip edilmekte midir? Sözleşme tarihinden bugüne kadar bu havalimanlarında kullanım ömrünü tamamlamış taşınırlardan yenilenen olmuş mudur? olmuş ise hangi havalimanında, hangi taşınırlar yenilenmiştir?

Sayıştay denetiminde, bazı havalimanlarında işletmeci firmayla yapılan taşınırlara ilişkin devir teslim listelerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu havalimanları hangileridir? Neden devir teslim listeleri oluşturulmamıştır?

Firmalar sözleşme gereği yapmaları gereken yenileme çalışmalarını yapmadığı gibi kamunun da bunun kaydını bile tutmadığı, İşletmeci firma tarafından işletmede kullanılmak üzere sağlanan ve menkul mal olarak ifade edilen dayanıklı taşınırların kaydının yapılmadığı, dolayısıyla sözleşme gereği kullanım ömrü dolan taşınırların firma tarafından yenilenmesinin takip edilemediği bir durumda hizmet kalitesi, devletin kar zarar durumu nasıl hesap edilecektir?"