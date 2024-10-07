Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.
Başvurular, 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.
Etiketler: #jandarma genel komutanlığı #sözleşmeli
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