Jandarma şafak baskını düzenledi: Akbelen’e dokunma!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortağı olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji) termik santrallarına kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nı korumak isteyen İkizköylüler 16 Temmuz 2021’de nöbet başlattı. 740 dönümlük alandaki ağaçların kesilmemesi için iki yıldır kesintisiz nöbet tutan köylüler, geçen günlerde bölgeye kesime geleceklerine ilişkin duyum aldı. Duyumun ardından dün sabah 05.30 sularında bölgeye dört TOMA ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların da bulunduğu ekipler alanda barikat kurdu. Ormanı ve ağaçlarını korumak isteyen yurttaşların bölgeye girişi engellendi. Köylüler, jandarma barikatının önünde oturma eylemi yaptı.

94 YAŞINDA DİRENİŞTE

Yıllardır direnişin ana temelini oluşturan İkizköylü kadınlar, “Biz vatan haini değiliz, vatanımızı koruyoruz. Biz suç işlemiyoruz” ifadelerini kullandı. 94 yaşındaki Gülsüm nine de direnişin bir parçasıydı. Ormanını korumak için evinden kalkıp bastonlarıyla nöbet alanına gitti. Kesim yapılan alana girmek isteyen köylülere ve yaşam savunucularına biber gazı sıkıldı. Müdahalenin ardından İkizköylülerin avukatlarından İsmail Hakkı Atay’ın da aralarında bulunduğu sekiz yurttaş gözaltına alındı.

'FEDA ETMEYECEĞİZ'

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı da “Tedbiren derhal yürütmeyi durdurma talebiyle” mahkemeye başvurdu. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Cangı, “Sabah başlayan ağaç kesimiyle birlikte mahkemeye başvurduk. Dosya nöbetçi heyetin önüne gitti. Şu an burada yapılan kamu yararına aykırı. Anayasaya göre ormanı koruması gereken Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma, ormanı kesmek isteyen ekibi korumaya başladı. İklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği şu günlerde madene feda edecek ormanımız yok” diye konuştu.

