Jandarma sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, Jandarma sürekli işçi alımı ne zaman? JGK Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları neler?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 17-23 Haziran 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

Jandarma Dikimevi Müdürlüğü Özel Şartlar

a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 37 yaşından gün almamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesinden en az birine sahip olmak.

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak.