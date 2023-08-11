Jandarmadan 249 internet sitesine erişim engeli

Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:43

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:43

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde yurtdışı üzerinden yayın yapan 77 adet yasadışı bahis, 74 adet müstehcenlik, 12 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme ve 86 zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi adresi tespit edildi.



Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 249 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.