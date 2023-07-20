YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM'nin internet sitesi çöktü

Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:17

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:17

Milyonlarca adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bugün açıklandı.

Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, osym.gov.tr üzerinde yoğunluk oluşturdu.

YKS sonucunu görüntülemek isteyen adaylar "hata" mesajı ile karşılaşıyor.

Sosyal medyada bazı adaylar sisteme giremediklerini ve sınav sonuçlarını öğrenemediklerini belirtirken ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.