YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM'nin internet sitesi çöktü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), internet sitesi çöktü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:17
YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM'nin internet sitesi çöktü
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Milyonlarca adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bugün açıklandı. 

Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, osym.gov.tr üzerinde yoğunluk oluşturdu.

YKS sonucunu görüntülemek isteyen adaylar "hata" mesajı ile karşılaşıyor. 

Sosyal medyada bazı adaylar sisteme giremediklerini ve sınav sonuçlarını öğrenemediklerini belirtirken ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 


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