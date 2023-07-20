YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM'nin internet sitesi çöktü
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), internet sitesi çöktü.
Milyonlarca adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bugün açıklandı.
Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, osym.gov.tr üzerinde yoğunluk oluşturdu.
YKS sonucunu görüntülemek isteyen adaylar "hata" mesajı ile karşılaşıyor.
Sosyal medyada bazı adaylar sisteme giremediklerini ve sınav sonuçlarını öğrenemediklerini belirtirken ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Canan Karatay'a tepki
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Boğaziçi'ndeki köpeklerle ilgili yeni karar
- Öztrak'tan 'sızdırılan' video için açıklama