Jandarmadan 8 ayrı adrese baskın: Ruhsatsız silahlara el konuldu

Serik’te jandarma ekipleri tarafından 8 ayrı adrese yapılan operasyonda 11 av tüfeği, 5 tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Jandarmadan 8 ayrı adrese baskın: Ruhsatsız silahlara el konuldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:53

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda; Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

SİLAHLARA EL KONULDU

JASAT ekiplerince 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 35 adet 9 mm tabanca mermisi ve 5 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Jandarma #kaçak silah

İlgili Haberler

9 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği... Samsun'da 'silah ticareti' operasyonu: Gözaltılar var!

9 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği... Samsun'da 'silah ticareti' operasyonu: Gözaltılar var!
İzmir'de silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi

İzmir'de silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi
Yaşar Güler: PKK ve tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etmeli

Yaşar Güler: PKK ve tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etmeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler