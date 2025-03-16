Jandarmadan 8 ayrı adrese baskın: Ruhsatsız silahlara el konuldu

Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:53

Güncelleme: 16.03.2025 - 10:56

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda; Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

SİLAHLARA EL KONULDU

JASAT ekiplerince 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 35 adet 9 mm tabanca mermisi ve 5 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.