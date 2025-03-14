9 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği... Samsun'da 'silah ticareti' operasyonu: Gözaltılar var!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi bomba arama köpeği ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, ikametlerde yaptıkları aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 18 tabanca şarjörü, 4 bin 301 tabanca fişeği ile 4 bıçak ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Samsun
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