İzmir'de silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi

İzmir’de son bir haftada yapılan denetim ve devriyelerde çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 139 şüpheli yakalandı.

İzmir'de silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:43

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, son bir haftada yaptığı denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 773 paket kaçak sigara, 130 litre kaçak alkol, 361 gram esrar ve 4 bin 113 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Denetimlerde 30 şüpheliye uyuşturucu satmak, 173 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak, 555 şüpheliye ise yoklama kaçağı olmaktan işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 139 kişi ekipler tarafından yakalandı.


Etiketler: #İzmir #ruhsatsız tabanca #denetim

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