Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 54 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 11:01
Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 54 gözaltı
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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince,yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kasten yaralama", "tehdit", "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "hırsızlık" ve "yasa dışı bulunma" gibi suçlarından aranan 54 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.


Çankırı

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