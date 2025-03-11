Jandarmadan Bitlis'te 'kaçak göçmen' operasyonu: 10 kişi yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı. Gelişmeyi Valilik duyurdu.

Jandarmadan Bitlis'te 'kaçak göçmen' operasyonu: 10 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:50

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Bu kapsamda, 6-7 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 6 Afganistan ve 4 Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edildi.


Etiketler: #bitlis

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