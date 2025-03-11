Jandarmadan Bitlis'te 'kaçak göçmen' operasyonu: 10 kişi yakalandı
Bitlis'te jandarma ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı. Gelişmeyi Valilik duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
SINIR DIŞI EDİLDİLER
Bu kapsamda, 6-7 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 6 Afganistan ve 4 Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edildi.
Etiketler: #bitlis
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