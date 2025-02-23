Bitlis'te kapanan 250 köy yolu ulaşıma açıldı

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:22

Bitlis'te 4 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1 buçuk metreyi aştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Kardan dolayı kapanan 300 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

71 iş makinesi ve 100 personelle yürütülen çalışmalarda 250 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 50 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.