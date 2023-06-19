Jandarmadan 'cezaevi' operasyonu: Aralarında infaz koruma memurları da var...

Malatya merkezli gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde 8 ilde düzenlenen operasyonda aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 22 şüpheli, ‘İşkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:42
Jandarmadan 'cezaevi' operasyonu: Aralarında infaz koruma memurları da var...
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Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, cezaevinde ‘İşkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma’ gibi suçları işleyen görevlilerin yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenlenen jandarma ekipleri Malatya’da Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda halen görevde olanların da aralarında bulunduğu şüphelileri gözaltına aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Malatya 11, Adıyaman’da 2, Ankara’da 2, Antalya’da 1, Elazığ’da 2, Kayseri’de 2, Kırıkkale’de 1 ve Mersin’de 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si açığa alınan kurum müdürü, 2’si idari amir ve 18’izi ise İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenildi.

Diğer illerden gözaltına alınan şüphelilerinde soruşturmanın başlatıldığı Malatya’ya getirildiği ve gözaltı süresinin ardından şüphelilerin mahkemeye sevk edileceği bildirildi.


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