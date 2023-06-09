Cezaevinde isyan ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:35

Güncelleme: 09.06.2023 - 13:35

Bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne M Tipi Kapalı Cezaevi’nde siyasi suçlu mahkumların isyan çıkardığı yönünde ihbar geldi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleriyle elektrik ve doğal gaz firmalarına bağlı ekipler ve iş makineleri sevk edildi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin bir bölümü cezaevinin çevresinde önlem alırken, bir bölümü de müdahale için içeriye girdi. Ekipler cezaevinde ulaştığında ihbarın, tatbikat gereği yapıldığı ortaya çıktı.

Ardından ekipler, görevlerine geri döndü.