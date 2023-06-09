Cezaevinde isyan ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi suçlu mahkumların isyan çıkardığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler cezaevinde ulaştığında ihbarın, tatbikat gereği yapıldığı ortaya çıktı.
Bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne M Tipi Kapalı Cezaevi’nde siyasi suçlu mahkumların isyan çıkardığı yönünde ihbar geldi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleriyle elektrik ve doğal gaz firmalarına bağlı ekipler ve iş makineleri sevk edildi.
GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik güçlerinin bir bölümü cezaevinin çevresinde önlem alırken, bir bölümü de müdahale için içeriye girdi. Ekipler cezaevinde ulaştığında ihbarın, tatbikat gereği yapıldığı ortaya çıktı.
Ardından ekipler, görevlerine geri döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Gerici teklif raftan iniyor
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Yandaştan damada ağır sözler
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Yine HÜDA PAR yine skandal!
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- Ahmet Davutoğlu’ndan 'AKP'ye destek' açıklaması