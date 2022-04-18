Jandarmadan 'kaçak cep telefonu' operasyonu

18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:13

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D., M.T., S.İ. ve Y.D.'nin dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 380 akıllı telefonu ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜZERİNDEN SATIŞ YAPACAKLARDI



Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orijinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.