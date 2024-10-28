Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı
Gaziantep’te define arama amaçlı izinsiz kazı yapan 4 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde define arama amaçlı izinsiz kazı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Titiz planlama, istihbari ve fiziki takip sonucu Oğuzeli ilçesinde define arama amaçlı izinsiz kazı yapıldığı tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu A.Ö., L.K., B.D. ve A.Ö. isimli şüpheli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet 200 santimetre uzunluğunda ip ele geçirildi.
Etiketler: #Define
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- Karanlık isme 'varlık' onayı
- Mamalarına su yerine alkol konuldu: 1 bebek öldü!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- İtalya'da 8 gollü müthiş maç!
- Ve 'A Parti' yola çıktı
- Narin'in ağabeyinden peş peşe paylaşım