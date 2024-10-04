Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı: 'Milyonlarca dolar değerinde, yüzen define!'

“Bu olayda da gemi, Portekiz Kralı'na aitti, bu da onu bir devlet gemisi yapıyordu. Dolayısıyla gemi ve içindekiler Portekiz'e aitti. Ancak Portekiz hükümeti çok cömert bir şekilde bu haktan feragat ederek, gemi ve içinden çıkanların, Namibya'da kalmasını istedi...”