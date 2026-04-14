Jandarmadan motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini hiçe sayarak motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücü, jandarmanın takibinden kaçamadı. Dün Dönüklü Mahallesi Bulvarı üzerinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Paylaşılan görüntülerde, bir sürücünün kasksız olduğu ve arkasındaki yolcuya rağmen motosikletin önünü kaldırarak (akrobatik hareketler) trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan titiz inceleme sonucunda, sürücünün 19 yaşındaki M.A. olduğu belirlendi.

REKOR CEZA VE MEN KARARI

Sürüş güvenliğini açıkça tehlikeye attığı rapor edilen sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı:

Akrobatik hareketler nedeniyle: 46.000 TL

Kask takmamak nedeniyle: 1.246 TL

Toplam İdari Para Cezası: 47.246 TL

Cezai işlemin yanı sıra M.A.'nın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, söz konusu motosiklet de aynı süre zarfında trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Trafik ekipleri, özellikle sosyal medya üzerinden popülerlik kazanmak adına yapılan bu tarz tehlikeli hareketlerin hem sürücülerin hem de diğer vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.