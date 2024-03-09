Jandarmadan 'sahte temizlik malzemesi' operasyonu

Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:25

Güncelleme: 09.03.2024 - 13:26

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte temizlik ve deterjan ürünlerinin ticaretini yaptığı tespit edilen Ş.E. yakalandı.

Ş.E.’nin ikametinde yapılan aramalarda 2 ton 100 kilograma denk gelen toplam 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Ş.E. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.