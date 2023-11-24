Jandarmadan yasadışı silah operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:28

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:28

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde yasadışı silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, E.Z. isimli şüphelinin adresine baskın yaptı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 24 adet farklı çaplarda tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 105 adet tabanca fişeği, 60 adet basılmış fişek, 130 adet kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 7,5 kilo barut ve saçma, 36 adet tabanca, tüfek parça ve tertibatı, 67 adet icra yayı ve mili, üst kapak, kabza, 40 adet şarjör, 14 adet ağzı açılmış namlu, 29 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat, 1 adet scope dürbün, 2 adet torna makinesi, 1 adet kovan doldurma makinesi ve 4 adet bakım yağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli E.Z., gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.