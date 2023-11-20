İçişleri'ne bombalı saldırıda yeni gelişme: 11 jandarma ve polis hakkında soruşturma izni istendi

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:18

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:18

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara'daki yerleşkesine 1 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından görevlendirilen Mülkiye müfettişlerinin incelemeleri sona erdi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; müfettişlerin raporu doğrultusunda, saldırıda ihmali olduğu değerlendirilen 9 asker ve 2 polis memuru hakkında adli soruşturma izni istendi.

Bakanlık yerleşkesinin Atatürk Bulvarı'ndaki girişi önüne hafif ticari araçla gelen iki kişinin düzenlediği saldırıda, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan ise silahlı çatışma sonucunda öldürüldü.

GASBEDİLEN ARAÇLA GİTMİŞLERDİ

Saldırganların, olaydan yaklaşık 11 saat önce Kayseri'nin Develi ilçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı öldürerek aracını gasbettiği ve bu araçla Ankara'ya gittiği belirlendi.

Ancak Bozlağan'ın öldürülüp aracının gasbedilmesinden 2 gün önce yine Develi'de yaşanan bir olaydan sonra gerekli soruşturmanın yürütülmemiş olduğunu gazeteci Tolga Şardan gündeme getirdi.

JANDARMAYA İHBAR EDİLDİ ANCAK...

Şardan, saldırıdan 5 gün sonra kaleme aldığı yazısında, İçişleri yerleşkesi önüne giden saldırganların Develi'de 28 Eylül tarihinde başka bir aracı gasbetmek istediklerini, başaramayınca da arkadan kalaşnikof silahlarla ateş açtıklarını, aracın içinde bulunan iki kişinin jandarma karakoluna giderek şikayetçi olduğunu ancak gerekli soruşturmanın başlatılmadığını belirtti.

Şardan'ın yazısında, 28 Eylül'de araç gaspı girişiminden kurtulan ve ihbarcı olan iki kişinin, jandarmanın kendilerine etrafta yaban domuzu avcılarının olduğunu, araca isabet eden kurşunlarında avcıların silahından çıkmış olabileceğini söylediği belirtiliyordu.

İKİ BAŞLIK BELİRLENDİ

28 Eylül'deki gasp girişiminde başarısız olan saldırganlar daha sonra infaz ettikleri Bozlağan'ın aracıyla Ankara'ya kadar geldi. Saldırının ardından Kayseri'ye gönderilen Mülkiye müfettişleri hazırladıkları raporda, polis ve jandarmanın ihmalleriyle ilgili iki başlık belirledi.

Başlıklardan ilki, 28 Eylül’deki gasp girişimiyle Bozlağan’ın öldürülüp aracının gasp edilmesi olaylarının birlikte değerlendirilerek terör bağlantısı olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmesi oldu.

İkinci başlık ise, Bozlağan’ın aracının gasbedildikten sonra plaka tanıma sisteminde (PTS) gerekli tespitlerin yapılmamış olmasıydı. Saldırganlar, Bozlağan’ın aracını gasbettikten sonra yaklaşık 11 saat boyunca otoyolları ve şehir merkezlerini kullanarak Develi’den Ankara’ya kadar geldi ancak PTS kayıtlarında gerekli tespitler yapılmadı.

KARARI VALİLİK VERECEK

Müfettişler, hem gasp girişimi ve sonrasındaki gaspla ilgili terör bağlantısı değerlendirmesinin yapılmaması hem de plaka tanıma sistemine gerekli girişlerin yapılmaması nedeniyle 2’si polis 9’u jandarma, toplam 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istedi.

Hazırlanan raporundan ardından soruşturma izni talebi, Develi ilçesinin bağlı olduğu Kayseri Valiliği'ne gönderildi.