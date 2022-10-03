Jandarmaya otomobil çarptı: 1 uzman çavuş hayatını kaybetti

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:40

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobil kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibine başka bir otomobil çarptı, Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit hayatını kaybetti.

UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

Jandarma, D-100 kara yolunun 2. kilometresindeki kazaya müdahale ederken, K.S. yönetimindeki otomobil olay yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit (42) ile Ekrem Kılıç'a çarptı.

Hastanede tedavi altına alınan Cerit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli Valiliği, Cerit için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.